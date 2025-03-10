بالأسماء.. 8 مصابين في انقلاب سيارة عمالة زراعية على صحراوي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 8 عمال زراعيين، اليوم الإثنين، في حادث إنقلاب سيارة تمناية، على الطريق الصحراوي، بنطاق غرب النوبارية في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بمدخل قرية الشجاعة على الطريق الصحراوى ووجود مصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كلا من " سعد مروان موسى، 23 عامًا، كرم منصور سالم، 34 عامًا، جمعة عبد القادر على، 50 عامًا، سعد دليل عبد الله، 36 عامًا، محمد بهجات عبد السلام، 34 عامًا، بلال شوقى عبد الحميد، 45 عامًا، محمد عيد خميس، 30 عامًا، أحمد نصر أدم، 22 عامًا، وجميعهم يقيمون جناكليس.

نقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.