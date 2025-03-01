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السياحة تضبط مخالفات في قوائم الأسعار بـ 53 منشأة بالإسكندرية- صور

12:59 م السبت 01 مارس 2025
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    حملات السياحة على المحال بحي العجمي (12)
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    حملات السياحة على المحال بحي العجمي (11)
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    حملات السياحة على المحال بحي العجمي (2)
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    حملات السياحة على المحال بحي العجمي (3)
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    حملات السياحة على المحال بحي العجمي (6)
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    حملات السياحة على المحال بحي العجمي (7)
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    حملات السياحة على المحال بحي العجمي (5)
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الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملات تفتيشية مكبرة على 58 منشأة تجارية ومحل ومطعم وقاعة أفراح، بحي العجمي، للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

أسفرت الحملات عن ضبط مخالفات متنوعة بـ 53 منشأة تجارية من بينها عدم الالتزام بقائمة الأسعار المعتمدة، وجود قائمة أسعار منتهية، البيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة وغيرها.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه جرى إنذار أصحاب المنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات على المحال والمنشآت، للتأكد من التزامها بقوائم الأسعار المعتمدة وعدم استغلال المواطنين.

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حملات تفتيشية محمد عبد الرازق أحمد خالد محافظ الإسكندرية
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