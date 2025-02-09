119 ميدالية و7 كؤوس لنادي المنيا في بطولة الصعيد الشتوية (صور)

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المنيا – جمال محمد:

اختتم نادي المنيا الرياضي مشاركته في بطولة الصعيد الشتوية للسباحة، التي أُقيمت في بني سويف على مدار ثمانية أيام، حيث حقق سباحو النادي نتائج مميزة بحصد 119 ميدالية متنوعة، وسط إشادة واسعة من منظمي البطولة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة.

وتمكن 72 سباحًا من النادي من تحقيق 34 ميدالية ذهبية، و38 فضية، و47 برونزية، إلى جانب الفوز بـ7 كؤوس، شملت 3 كؤوس لأفضل سباح لكل من: محمد عصام محمد، بيشوي جرجس وليم، وعبد الرحمن وليد علي، بالإضافة إلى 4 كؤوس للمراحل العمرية: المركز الأول عمومي، المركز الأول تحت 16 سنة، المركز الثاني تحت 15 سنة، والمركز الثاني تحت 12 سنة.

كما سجّل أبناء نادي المنيا 14 رقمًا قياسيًا جديدًا لمنطقة الصعيد للسباحة، حققها كل من: محمد عصام محمد، عبد الرحمن وليد علي، بيشوي جرجس وليم، بدر محمد بدر، ومنى أشرف حنا.

وحصل النادي كذلك على 4 دروع تميز مُنحت لكل من: الدكتور محمد تايسون، رئيس الجهاز الفني، والسباحين عبد الرحمن وليد علي، كيفين سامح عدلي، ومحمد عصام محمد.

وأشاد الدكتور محمد تايسون، رئيس الجهاز الفني للسباحة بنادي المنيا، بأداء لاعبي الفريق في البطولة، مؤكدًا أن السباحين قدّموا مستويات مميزة نالت استحسان الحضور وأعضاء الاتحاد المصري للسباحة، ونجحوا في رفع اسم النادي بحصد المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة.

وتولى الجهاز الفني قيادة فريق السباحة خلال البطولة بقيادة:

د. محمد تايسون (رئيس الجهاز الفني).

ك. محمود هاني عبد المنعم (المدير الفني).

ك. أيمن فتح الباب "كمونة" (مدير فني قطاع الفرق التجهيزي والمدارس).

ك. أحمد عبد الغني (المدرب العام لقطاع البطولة).

المدربون: ك. أحمد سعيد، ك. حامد عاطف، ك. أحمد سيد، ك. رويدا حسام.

الإدارة: ك. مصطفى الحسيني (المدير الإداري)، ك. محمد أحمد جمعة (إداري الفريق).

د. محمود سليمان (مدير حمام السباحة).

إشراف: أ. محمود فتح الله (عضو مجلس إدارة النادي).