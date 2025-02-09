وسط دقات أجراس الكنائس وأصوات الأذان.. أسوان تودع الأمير كريم الحسينى -صور

أسوان - إيهاب عمران:

وسط دقات أجراس الكنائس، وأصوات الأذان، تأكيدا لسماحة بين الأديان ، شارك اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، والأمير رحيم أغاخان وأسرته فى مراسم الجنازة الرسمية لتوديع الأمير كريم الحسينى الأغاخان الرابع والإمام الـ 49 للطائفة الإسماعيلية والذى توفى مساء الثلاثاء في مدينة لشبونة البرتغالية، وجرى نقل جثمانه إلى أسوان لدفنه فيها على ضفاف النيل الخالد.

وقدم محافظ أسوان، خالص التعازى باسم الدولة والحكومة المصرية لأسرة زعيم الطائفة الإسماعيلية، والذى أوصى بأن يدفن بجوار جده السلطان محمد شاه بالجبل الغربى.

كان محافظ أسوان استقبل، جثمان الأمير الراحل وأفراد أسرته، أمس السبت، فى مطار أسوان الدولى، كاشفا عن تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات مع سرعة إنهاء الإجراءات السريعة، وإنهاء جميع التراخيص والتصاريح وفقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لدفن الأمير الراحل بمقبرة جده غرب أسوان.

يذكر أن مراسم الجنازة الرسمية بدأت من أمام مقبرة عملاق الأدب الراحل عباس العقاد حتى ميدان الدكتور مجدى يعقوب، ثم تحركت الجنازة فى موكب من المراكب النيلية إلى البر الغربى لنهر النيل متوجهة إلى مقبرة الأغاخان الثالث ليوارى مثواه الأخير .

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