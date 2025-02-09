تضامن الشرقية تطلق قافلة طبية جديدة بقرى ديرب نجم وكفر صقر

الشرقية -ياسمين عزت

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، عن توجيه قافلة طبية جديدة بقرى بمركز ديرب نجم وكفر صقر، واستهدفت الكشف على 265 حالة من المواطنين.

جاء ذلك بالتنسيق مع جمعية الأورمان ومستشفى الزقازيق الجامعي من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق.

وشدد أحمد حمدى عبد المتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إنه تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجاً للمرضى شملت صدر وعيون، أعصاب، عظام، مخ وأعصاب، سمعيات، جراحة عامة، أطفال وباطنة ومسالك.

وجرى الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان، كما أن المرضى المستفيدين من الأسر الاولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا بقرية سنجها التابعة لكفر صقر، وقريتى فراغان وكفر الباشا التابعة لمركز ديرب نجم، قرية طهرة حميد التابعة لمركز الزقازيق.

وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

يذكر أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.