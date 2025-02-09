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تحية العلم والإذاعة المدرسية تضيء صباح أول يوم دراسي في سوهاج - فيديو وصور

10:35 ص الأحد 09 فبراير 2025
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    تحية العلم والإذاعة المدرسية تضيء صباح أول يوم دراسي في سوهاج (1)
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    تحية العلم والإذاعة المدرسية تضيء صباح أول يوم دراسي في سوهاج (3)
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    تحية العلم والإذاعة المدرسية تضيء صباح أول يوم دراسي في سوهاج (5)
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    تحية العلم والإذاعة المدرسية تضيء صباح أول يوم دراسي في سوهاج (4)
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سوهاج - عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صباح اليوم الأحد، بثًا مباشرًا، يرصد انتظام الدراسة فى مدارس سوهاج.

وحرص الدكتور أحمد أحمد صقر، مدير مدرسة طهطا الابتدائية المشتركة، والمعلمين والمعلمات على حضور طابور الصباح مع التلاميذ ومشاركتهم تحية العلم، وألقى مدير المدرسة كلمة هنأ فيها التلاميذ على بداية الفصل الدراسي الثاني، وطالبهم بمزيد من الجد والاجتهاد وتدارك أخطاء الفصل الدراسي الأول، حتى يحصلوا على درجات أعلى في الفصل الدراسي الثاني.

وانتظمت العملية التعليمية في أول أيام الدراسة بالفصل الثاني بمختلف مدارس محافظة سوهاج، وسط فرحة على وجوه التلاميذ والطلاب.

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مدارس سوهاج الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم
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