"هاتي فلوسك أشغلها معايا".. مستريحة تستولي على ملايين الجنيهات من السيدات في الزقازيق

الشرقية- ياسمين عزت:

حرر عشرات من السيدات بمحافظة الشرقية، عدة محاضر ضد سيدة من مدينة الزقازيق، يتهمنها بالنصب عليهن والإستيلاء على أموالهن بزعم تشغيلها في تجارة منتجات ماركة تابعة لشركة شهيرة.

جاءت أقوال السيدات من الضحايا في المحاضر المحررة بمديرية أمن الشرقية، توضح أن السيدة الموجه إليها تهمة النصب عليهن والاستيلاء على أموالهن بدأت نشاطها منذ نحو عامين.

وأشاروا إلى أن السيدة بدأت تجارتها عبر منصة "فيسبوك" بالتسويق لمنتجاتها، إذ بدأت في استقطاب أعداد كبيرة من السيدات لبيع منتجات ماركة شهيرة لهن.

وبدأت تجمع منهن أموال بمبالغ كبيرة بزعم توفير كوبونات الماركة الشهيرة، مؤكدين على أنها بدأت باستقطابهن وإقناعهن بمشاركتهن في تجارة لذات المنتجات والماركات الشهيرة لجني الربح.

وأشارت السيدات الضحايا إلى أنهن شاركن بالفعل وقمن بدفع مبالغ أدناها 200 ألف جنيها على أمل التجارة وكسب المال من خلال السيدة التي زعمت مشاركتهن.

وقالت السيدات في محاضرهن، إن السيدة خلال تلك الفترة افتتحت 3 محلات تجارية في مناطق فخمة وراقية في الزقازيق خلال فترة زمنية قصيرة لا تتخطى العام، كما أنها كانت تدفع أرباح للسيدات اللاتي شاركنها في التجارة.

وأوضحت السيدات، أن السيدة التي احتلت عليهن توقفت عن دفع الأرباح المتفق عليها فيما بينهن، ثم اختفت عن الجميع وأغلقت أرقام هواتفها قاصدة التخفي وعدم تواجدها في محلاتها التجارية وهنا تيقنت الضحايا أنهن وقعن فريسة للنصب من قبل سيدة.

كانت السيدة استولت على أموال أعداد كبيرة من المواطنين منهم من محافظة الشرقية وخارجها.

تحررت عدة محاضر ضدها في قسم شرطة أول الزقازيق حيث محل إقامتها.

قام ضباط قسم أول بكافة الإجراءات وتمكنوا من ضبط المدعوة والمشكو في حقها "ز.م.ف"، 30 عاما، ربة منزل مقيمة دائرة قسم أول شرطة الزقازيق.

وتم التحفظ عليها على ذمة عدد من المحاضر المحررة ضدها، منها المحضر رقم 1282، والمحضر رقم 1295، والمحضر رقم 102 جنح قسم شرطة أول الزقازيق.

بالعرض على النيابه قررت حبس المتهمة، فيما تحاول التفاوض مع عدد من الضحايا للتصالح معها بزعم مساعدتها في الخروج من محبسها لتحاول إعادة أموالهن.