حكاية "نادية" و"ميسرة".. تفاصيل تزوير شهادة ميلاد للاستيلاء على ميراث زوج متوفي

جنوب سيناء- رضا السيد:

لم تعلم سيدة بمحافظة جنوب سيناء أن قضبان السجن كانت في انتظارها، عندما أقدمت على تزوير شهادة ميلاد لطفل، ونسبه زورًا لزوجها المتوفى لمشاركة أبنائه من سيدة أخرى في الميراث.

تزوجت "نادية، م. ا. ش" 47 عامًا، ربة منزل مقيمة طور سيناء، من "محمود .ع .م "، عرفيًا، وعقب وفاته اشتركت مع آخرين مجهولين وموظف في تزوير شهادة ميلاد طفل يدعى "ميسرة"، ونسبه زورًا إليه، وتقديمها إلى محكمة طوخ لشئون الأسرة في الدعوى 1408 لسنة 2000، بهدف إثبات العلاقة الزوجية بينها وبين المتوفى، ونسب الطفل الصغير له رغم يقينها بأن شهادة الميلاد المقدمة للمحكمة مزورة، لتتمكن مشاركة الورثة الحقيقين من زوجته الأولى في الميراث، وتداولت القضية في ساحات المحاكم لسنوات طويلة .

وتقدم أبناء المرحوم الأصليين ببلاغ إلى الجهات الأمنية بجنوب سينا، يتهمون المدعوة "نادية. م. ا. م. ش"، بتزوير شهادة ميلاد لطفل يدعى ميسرة ونسبه لأبيهم عقب وفاته على غير الحقيقة، وذلك للحصول على جزء من ثروته ومشاركة الورثة في الميراث.

وطالبت الجهات الأمنية بالتحقيق في الواقعة، وإجراء التحريات الأمنية الازمة للوقوف الواقعة ومعرفة ملابساتها، وأكدت التحريات أن المتهمة تزوجت المرحوم عرفيًا ، وشهد على العقد أحد أشقائه وسائقه الخاص، وبعد وفاته أهداها تفكيرها الشيطاني لتبنى أحد الأطفال، وتزوير شهادة ميلاد له باسم ميسرة، بعد أن أحضرت مجهول ليقوم بتمثل دور الزوج أمام موظف الصحة بطور سيناء.

وتمكن المجهول من التوقيع على نموذج 32 الخاص بقيد المواليد، وجرى استخراج شهادة ميلاد للطفل لتصبح سندًا لها في مواجهة الزوجة الأولى وأبنائها، ومشاركتهم في الميراث، وتقديم الشهادة إلى محكمة طوخ لشئون الأسرة، لإثبات العلاقة الزوجية، ونسب الطفل لزوجها المتوفى.

وعلى الفور أمرت جهات التحقيق بالقبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة للحصول على جزء من الميراث معتقدة أن الزواج العرفي يحق لها الحصول على جزء من الميراث بتبني أحد الأطفال، ونسبة زورا لزوجها المتوفى .

وجرى تحرير محضر. بالواقعة برقم 3106 لسنة 2018 طور سينا، وظلت القضية تتداول في ساحة المحكمة حتى جرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 3734 لسنة 2018 كلى جنوب سيناء ،وبجلسة اليوم أسدلت الستار عن القضية، وأصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء "الدائرة الأولى"، في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهمة بالحبس 5 سنوات للزوير في أوراق رسمية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم إبراهيم، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.