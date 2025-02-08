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تحرير 81 محضرًا وإعدام 325 لتر ألبان فاسدة في حملة بالبحيرة

02:03 م السبت 08 فبراير 2025

ألبان فاسدة

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البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين حملات رقابية على مراكز تجميع الألبان ومنتجاتها وسيارات نقل الألبان.

تضمنت الحملات المرور على 13 منشأة غير مطورة لتجميع الألبان والتفتيش على 33 سيارة نقل ألبان، أسفرت عن تحرير81 محضرا لعدم حمل شهادات صحية ومخالفة الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الألبان و مخالفة قرار الأوعية.

كما أعدمت الحملات 325 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحفظت على 500 لتر ألبان غير محتفظة بخواصها الطبيعية، و سحبت 16 عينة ألبان أرسلت للتحليل للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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ألبان فاسدة البحيرة
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