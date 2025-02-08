مصرع شاب إثر انفجار أسطوانة هواء بمصنع فريزرات بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

لقي شاب مصرعه إثر انفجار أسطوانة هواء بمصنع فريزرات بمدينة الصالحية الجديدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى الصالحية الجديدة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى مصرع مواطن في مصنع فريزرات بالصالحية الجديدة جراء انفجار أسطوانة هواء.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع مواطن في المصنع بسبب انفجار الأسطوانة، فيما تم الدفع بسيارة إسعاف وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

وتبين مصرع شاب يدعى "محمد.هـ.أ" يبلغ من العمر 21 عاما من عمال المصنع، وتنتظر أسرة الشاب إنهاء تصاريح الدفن لتسلم الجثمان.

تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.