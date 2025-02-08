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"تحيا مصر يعيش الأزهر".. البسمة على وجوه طلاب معهد محمود عنبر في أول أيام التيرم الثاني- فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صباح اليوم السبت، بثًا مباشرًا بعنوان "في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.. البسمة على وجوه طلاب معهد محمود عنبر النموذجي بسوهاج".

وحرص الشيخ أيمن الشنتلي، عميد معهد محمود عنبر النموذجي بطهطا والمعلمين والمعلمات على حضور طابور الصباح، وألقى عميد المعهد كلمة هنأ فيها طلاب وطالبات المعهد على بداية الفصل الدراسي الثاني، وطالبهم بمزيد من الجد والاجتهاد وتدارك أخطاء الفصل الدراسي الأول؛ حتى يحصل كل طالب وطالبة فيهم على مركز متقدم بين زملائه.

وانتظمت العملية التعليمية في أول أيام الدراسة بالفصل الثاني بمعاهد منطقة سوهاج الأزهرية، وسط فرحة على وجوه التلاميذ والطلاب.

وفي سياق آخر، بدأت المدارس التي تعمل بنظام الفترتين في استقبال الطلاب والطالبات، فيما تستقبل المدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة طلابها غدًا الأحد، لتنتظم بذلك الدراسة بمختلف معاهد ومدارس محافظة سوهاج بكامل طاقتها، غدًا الأحد.