بالصور- انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 193 مدرسة ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

انطلق صباح اليوم السبت، الفصل الدراسي الثاني في 193 مدرسة ببني سويف، من بينها 113 مدرسة ابتدائي، و74 إعدادي، و6 مدارس ثانوي عام، بإجمالي 180 ألف طالب وطالبة.

من جانبها أكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على جاهزية المدارس وتوافر كافة المتطلبات، والاحتياجات اللازمة، بجانب وضع خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة، وتنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ، وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة أثناء الفسحة حفاظا على سلامة الطلاب، علاوة على تفعيل الإجراءات الوقائية، وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها.

وطالبت وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخزين التغذية بصورة جيدة من خلال أسس ومعايير الجودة التي تضمن سلامة الوجبات، والإلتزام بما جاء في الكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، بشأن الكثافات الطلابية، وجداول الحصص، وقوائم الفصول، والتقييمات الأسبوعية وأعمال السنة.

وشددت على الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط، والتحفيز المدرسي، والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، والعمل على بذل كافة الجهود بغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال برامج الإذاعة، والإلتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح.