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السيطرة على حريق مصنع بالقناطر الخيرية.. 6 سيارات إطفاء أنقذت المواطنين

09:27 م الجمعة 07 فبراير 2025

قوات الحماية المدنية- أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، على حريق داخل مصنع براويز بمنطقة أبو الغيط بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق داخل مصنع براويز بمنطقة أبو الغيط بمدينة القناطر الخيرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أن الحريق شب داخل مصنع براويز بمنطقة أبو الغيط.

جرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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قوات الحماية المدنية مديرية أمن القليوبية حريق مصنع براويز القناطر الخيرية النيابة العامة
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