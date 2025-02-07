مقتل شاب في مشاجرة دامية بين عائلتين بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قّتل شاب، اليوم الجمعة، في مشاجرة بقرية الحلافي التابعة لمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود قتيل بناحية قرية الحلافي دائرة مركز شرطة البلينا.

تبين حدوث مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين بعض أفراد "آل مؤمن"، و"آل طالب"، ما نتج عنه مقتل "محمد. ف" 18 عامًا متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالظهر من الجانب الأيسر وفتحة دخول طلق ناري تحت الإبط من الجانب الأيمن.

وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى البلينا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط مرتكبيها، والسلاح المستخدم.