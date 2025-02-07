الوادي الجديد ترفع كفاءة وحدات سكنية بالقاهرة لإقامة أبناء المحافظة من مرضى الأورام

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، بدء أعمال رفع كفاءة وحدتين سكنيتين مملوكتين للمحافظة في منطقة القصر العيني بالقاهرة، وذلك لتخصيصهما كمقر إقامة ومبيت لمرضى الأورام من أبناء المحافظة أثناء تلقيهم العلاج في مستشفيات القاهرة.

وأوضح المحافظ أنه جرى نقل أصول الوحدتين إلى مؤسسة التكافل الاجتماعي، التي ستتولى الإشراف على عملية التطوير والتأثيث. من المقرر الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة تحت إشراف وحدة التطوير الحضري بالمحافظة في فترة قريبة، تمهيدًا لتجهيزهما بكافة سبل الراحة واحتياجات النزلاء، لضمان سرعة استغلالهما والاستفادة منهما في أقرب وقت ممكن.

ودعا المحافظ المرضى المترددين على مستشفيات القاهرة، والذين يحتاجون إلى محل إقامة، إلى التسجيل في مؤسسة التكافل الاجتماعي، والتواصل عبر الرقم التالي . (01229351377)

أكد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية في دعم مرضى الأورام، حيث أطلقت وزارة الصحة والسكان عدة مبادرات للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية. من أبرز هذه المبادرات، مبادرة "100 مليون صحة" التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الرئة، القولون، البروستاتا، وعنق الرحم، وتقديم العلاج المجاني للمصابين.

وقال صبحي، إن مصر شهدت تطورات ملحوظة في مجال دعم مرضى السرطان، من خلال تأسيس جمعيات أهلية ومؤسسات غير حكومية تهدف إلى تحسين حياة المرضى وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم. من بين هذه الجمعيات، "جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان" التي تأسست عام 1998، وساهمت في إنشاء مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، بالإضافة إلى دعم المعهد القومي للأورام بالعديد من المشروعات والمبادرات.

وأضاف أنه في إطار الجهود المستمرة لتطوير خدمات علاج الأورام، تفقد اللواء محمد الزملوط مؤخرًا أعمال رفع كفاءة وحدة الكشف المبكر عن أورام السرطان في محافظة الوادي الجديد، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واكتشاف الحالات في مراحلها المبكرة، مما يزيد من فرص الشفاء.

ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق اهتمام الدولة المتزايد بتحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة لمرضى الأورام، سواء من خلال تطوير البنية التحتية للمؤسسات الطبية أو إطلاق المبادرات التوعوية والعلاجية، بهدف تحقيق رؤية مصر الصحية 2030 والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

