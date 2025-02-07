افتتاح 4 مساجد جديدة بمناسبة العيد القومي لمحافظة الدقهلية

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الدقهلية-رامي محمود:

أعلنت مديرية أوقاف بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد جديدة، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار وبناء المساجد وذلك تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وإشراف دكتور محمد حسين مدير الدعوة بالمديرية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وشملت المساجد التي تم افتتاحها:مسجد عزبة فاطمة هانم بقرية أبو جلال، إدارة أوقاف شربين، مسجد الرحمن بقرية منشأة النصر، إدارة أوقاف شربين، مسجد الرحمة اللوزي الجديدة بقرية كفر الترعة الجديد، إدارة أوقاف شربين، مسجد الأربعين ببندر المنصورة، إدارة أوقاف غرب المنصورة.

شهد الافتتاح عدد من مديري الإدارات والمفتشين، في إطار جهود وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله وتوفير بيئة مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.