رعب في النيل.. عطل مفاجئ لمعدية ببني سويف وتدخل سريع ينقذ الركاب- صور



بني سويف- حمدي سليمان:

سادت حالة من الذعر لدى أهالي مركز ببا جنوب بني سويف، بعد تعطل معدية غياضة الشرقية في وسط مياه النيل، بالقرب من أحدى الجزر التابعة لقرية كفر ناصر، اليوم الجمعة.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بتعطل معدية يستقلها عدد من أهالي مركز ببا، وسط نهر النيل، بالقرب من إحدى الجزر في نطاق قرية كفر ناصر التابعة لدائرة المركز، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، والحماية المدنية، واستطاعوا بالتعاون مع الوحدة المحلية، توفير لانش بديل لنقل الركاب من موقع العطل إلى مرسى المعدية من الجهة الغربية، دون خسائر بشرية أو مادية.

من جانبه أوضح محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ببا، أن سبب توقف المعدية عطل في الدبرياچ، مما أدى إلى توقفها بشكل مفاجئ، وشحوطها في نهر النيل، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بين الركاب، أو إعاقة للمجرى الملاحي، لافتا إلى سحب المعدية إلى الشاطئ الغربي، تمهيدا لإعادة فحصها فنيا.