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انهيار سقف منزل على 4 عمال في المحلة الكبرى

10:02 م الخميس 06 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

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الغربية - مروة شاهين:

أكد مصدر داخل حي ثان المحلة الكبري انهيار سقف منزل تحت الإنشاء في منطقة السبع بنات في مدينة المحلة الكبرى، أثناء قيام 4 عمال بأعمال البناء.

وقال المصدر، في تصريحاته لمصراوي، إنه تم استخراج اثنين من العمال مصابين بإصابات خفيفة وجاري البحث عن اثنين آخرين ما يزالون تحت الأنقاض.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بانهيار سقف منزل بمنطقة السبع بنات ووجود ضحايا تحت الأنقاض.

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية و5 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ، وتم فرض كرودن أمني حول المنطقة، وتمكن قوات الإنقاذ من استخراج عاملين من أسفل الأنقاض مصابين بإصابات خفيفة وجاري البحث عن اثنين عمال آخرين.

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انهيار سقف منزل على 4 عمال انهيار سقف منزل تحت الإنشاء منطقة السبع بنات بالمحلة الكبرى
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