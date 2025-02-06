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بعد توقف 22 عامًا.. محافظ المنيا يعلن استكمال أعمال المتحف الآتوني (صور)

07:24 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    المتحف الآتوني بمحافظ المنيا
  • عرض 9 صورة
    المتحف الآتوني بمحافظ المنيا
  • عرض 9 صورة
    المتحف الآتوني بمحافظ المنيا
  • عرض 9 صورة
    المتحف الآتوني بمحافظ المنيا
  • عرض 9 صورة
    المتحف الآتوني بمحافظ المنيا
  • عرض 9 صورة
    المتحف الآتوني بمحافظ المنيا
  • عرض 9 صورة
    المتحف الآتوني بمحافظ المنيا
  • عرض 9 صورة
    المتحف الآتوني بمحافظ المنيا
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المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تدعم بقوة تنشيط القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك إرثًا حضاريًا وتاريخيًا فريدًا يجعلها وجهة مميزة للسياح من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح كدواني أن هناك جهودًا حكومية متواصلة لتطوير القطاعين الثقافي والسياحي، لافتًا إلى أن أعمال استكمال إنشاء المتحف الآتوني تجري حاليًا، ليصبح أحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية في المنيا، وذلك بعد توقف دام أكثر من 22 عامًا.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير المتاحف الكبرى، بهدف تعزيز مكانة مصر الثقافية عالميًا ودعم السياحة الأثرية.

وفي سياق تنشيط السياحة الداخلية، أعلن المحافظ عن تنظيم برنامج سياحي وزيارات ميدانية لأشهر المواقع الأثرية بالمحافظة، لاستقبال ضيوف "الملتقى الثقافي العشرين لشباب المحافظات الحدودية – أهل مصر"، الذي تستضيفه المنيا في الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري.

وشهدت الفترة الأخيرة زيارات دولية للمناطق الأثرية بالمحافظة، حيث زار وفد بلجيكي منطقة آثار تونا الجبل، التي تُعد من أبرز المواقع الأثرية بالمنيا، كما قام وفد ألماني بجولة في منطقة تل العمارنة بمركز دير مواس.

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المتحف الآتوني اللواء عماد كدواني محافظ المنيا المعالم الثقافية والسياحية في المنيا
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