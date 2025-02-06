إعلان

أول تعليق من تعليم أسوان بشأن فصل الكهرباء عن مدارس كوم أمبو

04:29 م الخميس 06 فبراير 2025

تعليم أسوان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

نفى مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، ما تم تداوله بشأن قطع التيار الكهربائي عن مدارس إدارة كوم أمبو التعليمية.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قامت بقطع التيار الكهربائي عن مبنى الإدارة التعليمية فقط، وليس عن المدارس التابعة لها، وذلك بسبب وجود مديونية على الإدارة.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة التعليمية قامت بسداد المستحقات المترتبة على مبنى الإدارة، إلا أن الشركة قامت بقطع التيار بسبب مديونية إجمالية على مدارس الإدارة بلغت حوالي 3.5 مليون جنيه.

وتابع أنه تم التواصل مع مسؤولي شركة الكهرباء للتوصل إلى اتفاق بشأن جدولة المبلغ المستحق وإعادة التيار الكهربائي إلى مبنى الإدارة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لحل الأزمة وتجنب أي تأثير على العملية التعليمية، حيث تؤكد مديرية التربية والتعليم بأسوان أن الدراسة تسير بشكل طبيعي في جميع مدارس كوم أمبو دون أي انقطاع في التيار الكهربائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعليم أسوان فصل الكهرباء مدارس كوم أمبو قطع التيار الكهربائي إدارة كوم أمبو التعليمية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تروسيكل وسيف.. عاملان بجنوب سيناء يغيران نشاطهما من الخردة إلى المخدرات

إعلان

إعلان

رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة