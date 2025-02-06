أول تعليق من تعليم أسوان بشأن فصل الكهرباء عن مدارس كوم أمبو

أسوان - إيهاب عمران:

نفى مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، ما تم تداوله بشأن قطع التيار الكهربائي عن مدارس إدارة كوم أمبو التعليمية.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قامت بقطع التيار الكهربائي عن مبنى الإدارة التعليمية فقط، وليس عن المدارس التابعة لها، وذلك بسبب وجود مديونية على الإدارة.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة التعليمية قامت بسداد المستحقات المترتبة على مبنى الإدارة، إلا أن الشركة قامت بقطع التيار بسبب مديونية إجمالية على مدارس الإدارة بلغت حوالي 3.5 مليون جنيه.

وتابع أنه تم التواصل مع مسؤولي شركة الكهرباء للتوصل إلى اتفاق بشأن جدولة المبلغ المستحق وإعادة التيار الكهربائي إلى مبنى الإدارة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لحل الأزمة وتجنب أي تأثير على العملية التعليمية، حيث تؤكد مديرية التربية والتعليم بأسوان أن الدراسة تسير بشكل طبيعي في جميع مدارس كوم أمبو دون أي انقطاع في التيار الكهربائي.