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السيطرة على حريق بمصنع "سلك مواعين" في القليوبية

12:02 ص الخميس 06 فبراير 2025

السيطرة على حريق بمصنع سلك مواعين في القليوبية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نشب حريق هائل بمصنع سلك مواعين بمنطقة عزبة عريوط التابعة لقرية أبو سنة دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

ودفعت الحماية المدنية بالقليوبية، بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق لسرعة السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمصنع سلك مواعين بمنطقة عزبة عريوط التابعة لقرية أبو سنة دائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للمناطق المجاورة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

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حريق بمصنع سلك مواعين عزبة عريوط الحماية المدنية بالقليوبية مدير أمن القليوبية
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