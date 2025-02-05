كان شغال على ونش.. مصرع شاب سقط من "السابع" في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته عقب سقوطه من الطابق السابع أثناء عمله على ونش لرفع الرمال، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ع. م" 19 عامًا، مقيم بناحية قرية سلامون دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

تبين من التحريات أن المتوفى كان يعمل على ونش رفع رمال بالطابق السابع بمنطقة المنشية دائرة مركز شرطة طما، وسقط بالونش من الطابق السابع، ولقي مصرعه في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.