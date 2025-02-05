إعلان

تموين الشرقية تستجيب لشكوى مواطن ضد مطعم مشويات ببلبيس

04:40 م الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ضبط مواد غذائية غير صالحة ومجهولة المصدر
  • عرض 4 صورة
    ضبط مواد غذائية غير صالحة ومجهولة المصدر
  • عرض 4 صورة
    ضبط مواد غذائية غير صالحة ومجهولة المصدر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت

حررت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، محضرا لمالك مطعم مشويات ببلبيس، بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين، فيما تحررت عدة محاضر للمخالفين بنطاق المركز وتم ضبط مواد غذائية غير صالحة ومجهولة المصدر.

من جانبها وجهت المديرية حملة تموينية قادتها إدارة تموين بلبيس، برئاسة المهندس أحمد مرسي مدير الإدارة وحمادة صالح ومحمد عمار مفتشي الرقابة التموينية بالإدارة وتم تحرير 23 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة.

واصلت الحملة أعمالها إذ قامت بالمرور علي الأسواق وتم تحرير محاضر 3 محاضر جنح مركز بلبيس، فيما تم التحفظ طن بن منتهي الصلاحية، كما تم ضبط 2 طن و250 كيلو معجون طماطم "كاتشب" مجهول المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها داخل مخزن للمواد الغذائية.

وأشارت التموين إلى أنه تم فحص شكوى لتضرر أحد المواطنين من مطعم مشويات، وكان قد تقدم ببلاغ للمديرية، يشير إلى تضرره من مطعم مشويات يعمل بدون ترخيص ويقوم بالذبح خارج السلخانة.

ومن جانبها نسقت المديرية حملة بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى ببلبيس وأسفر الفحص عن تحرير محضر ضد صاحب المطعم لعدم حمل بعض العاملين شهادات صحية بينما باقي الشكوى كيدية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تموين الشرقية الشرقية مطعم مشويات ببلبيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اجتماع لمناقشة خطط تطوير الرعاية الصحية الثانوية بالإسماعيلية

إعلان

إعلان

مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة