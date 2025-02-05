تموين الشرقية تستجيب لشكوى مواطن ضد مطعم مشويات ببلبيس

الشرقية - ياسمين عزت

حررت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، محضرا لمالك مطعم مشويات ببلبيس، بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين، فيما تحررت عدة محاضر للمخالفين بنطاق المركز وتم ضبط مواد غذائية غير صالحة ومجهولة المصدر.

من جانبها وجهت المديرية حملة تموينية قادتها إدارة تموين بلبيس، برئاسة المهندس أحمد مرسي مدير الإدارة وحمادة صالح ومحمد عمار مفتشي الرقابة التموينية بالإدارة وتم تحرير 23 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة.

واصلت الحملة أعمالها إذ قامت بالمرور علي الأسواق وتم تحرير محاضر 3 محاضر جنح مركز بلبيس، فيما تم التحفظ طن بن منتهي الصلاحية، كما تم ضبط 2 طن و250 كيلو معجون طماطم "كاتشب" مجهول المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها داخل مخزن للمواد الغذائية.

وأشارت التموين إلى أنه تم فحص شكوى لتضرر أحد المواطنين من مطعم مشويات، وكان قد تقدم ببلاغ للمديرية، يشير إلى تضرره من مطعم مشويات يعمل بدون ترخيص ويقوم بالذبح خارج السلخانة.

ومن جانبها نسقت المديرية حملة بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى ببلبيس وأسفر الفحص عن تحرير محضر ضد صاحب المطعم لعدم حمل بعض العاملين شهادات صحية بينما باقي الشكوى كيدية.