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تعرف على موعد ورسوم التظلمات على نتيجة الإعدادية بالبحيرة

02:18 م الأربعاء 05 فبراير 2025

الطلاب

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البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، فتح قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى، اعتبارا من الأحد الموافق 9 فبراير الجارى ولمدة أسبوعين.

وتقرر تقديم الطلبات باسم السيد وكيل الوزارة داخل كل إدارة تعليمية، بعد دفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزارى المنظم لذلك، والذي يحدد قيمة التظلم للمادة الواحدة بمبلغ 35 جنيها.

ويجرى تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولي الأمر عن طريق الإدارة التعليمية، على أن تعقد الجلسة بالكنترول المركزى بمدينة دمنهور.

كانت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اعتمدت اليوم نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي بنسبة نجاح 70.13%.

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نتيجة الإعدادية التظلمات على نتيجة الإعدادية مديرية التربية والتعليم البحيرة
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