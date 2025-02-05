بالأسماء.. حركة تنقلات بين مديري الإدارات التعليمية في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات مديري الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

تضمنت حركة التنقلات تكليف كل من عبد الله الحسيني فتح الله البحيري، مديرًا لإدارة مطوبس التعليمية، وأحمد بسيوني أحمد عبيد، مديرًا لإدارة فوة التعليمية، وعبد المعبود علي علي علي داود، مديرًا لإدارة برج البرلس التعليمية، وأمينة عبد السيد أحمد عثمان الدعدر، مديرًا لإدارة بلطيم التعليمية، وخالد إبراهيم عباس محمد، مديرًا لإدارة الحامول التعليمية.

كما شمل القرار تكليف حسن بسيوني علي إبراهيم، للعمل مديرًا لإدارة سيدي سالم التعليمية، وزائل عبد الباري محمد هراس، مديرًا لإدارة دسوق التعليمية، وحمودة کامل محمد يونس، مديرًا لإدارة بيلا التعليمية، والسيد محمد عبد الحميد الشافعى، مديرًا لإدارة قلين التعليمية، ومحمد أحمد طه عبد الرازق الزهيري، مديرًا لإدارة الرياض التعليمية.

وتكليف السيد إسماعيل علي إسماعيل، مديرًا لإدارة سيدي غازي التعليمية، ونجوى حمدي عبد العليم حسن، مديرًا لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وياسر أحمد اليماني البرجي، مديرًا لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.