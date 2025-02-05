جامعة قناة السويس تُطلق مؤتمرها البيئي الأول حول السياحة المستدامة والتحديات البيئية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تستعد جامعة قناة السويس لإطلاق مؤتمرها البيئي الأول تحت عنوان "السياحة المستدامة والتحديات البيئية نحو حلول مبتكرة لمستقبل أخضر"، وذلك يوم الثلاثاء 25 فبراير بكلية السياحة والفنادق، بهدف مناقشة سبل تحقيق التوازن بين التنمية السياحية وحماية البيئة.

يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيفين جلال، عميد كلية السياحة والفنادق، فيما تتولى الدكتورة سمر مصلح، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الإشراف التنفيذي على فعالياته.

يستعرض المؤتمر مجموعة من المحاور الأساسية التي تسلط الضوء على التحديات البيئية في القطاع السياحي، مع اقتراح حلول مبتكرة لتعزيز الاستدامة، ومن أبرز هذه المحاور:

- دمج السياحة البيئية في الوجهات المحلية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها.

- السياحة الثقافية والتراثية كأداة للحفاظ على البيئة، من خلال تعزيز الوعي بأهمية التراث وحمايته.

- السياحة البيئية كوسيلة لحماية النظم البيئية المحلية عبر تبني ممارسات مستدامة تقلل من التأثيرات السلبية على البيئة.

يأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار جهود الجامعة الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي، ودعم الأبحاث والمبادرات التي تسهم في تطوير القطاع السياحي بطريقة تضمن حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو السياحة المستدامة.