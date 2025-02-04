مبادرة "حياة كريمة".. محافظ المنيا يفتتح منفذًا للسلع الغذائية بخصومات 30%

المنيا – جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، منفذًا جديدًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". جاء الافتتاح في ميدان عمر أفندي بوسط مدينة المنيا، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، ودعم الأسر محدودة الدخل.

وأكد المحافظ أن هذا المنفذ يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير منافذ بيع حضارية توفر سلعًا عالية الجودة بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في القضاء على الأسواق العشوائية وضبط الأسعار، بالإضافة إلى الحد من الممارسات الاحتكارية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف كدواني أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة المعارض وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن المنفذ شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة التي تصل إلى أكثر من 30% على السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية.

وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ المنفذ واطلع على سير العمل، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، موجّهًا بتقديم المساعدات اللازمة للحالات الإنسانية. وأكد أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في صدارة أولوياته.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وأحمد العمدة، منسق مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظة.