بالصور- 10 مصابين في انقلاب ميكروباص ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 10 أشخاص، بإصابات مختلفة، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، تحمل لوحات معدنية رقم "و.م.ص 2436" أمام عزبة أحمد مجاهد، في نطاق مركز الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "محمود.م.م"، 35 عامًا، كدمات متفرقة بالظهر، والرأس واليد اليسرى، و "إسراء.ن.س"، 25 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و "حور.ش.س"، 8 شهور، كدمات بالرأس واليد، وشقيقتها "حنين"، 6 أعوام، جرح قطعي بالرأس، و "صباح .ر.ع"، 35 عامًا، خلع بالكتف الايسر، و "مصطفى.م.ق"، 14 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب "فاطمة.ف.ع"، 35 عامًا، كدمات بالظهر واليد، و "أحمد.ع.ص"، 24 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و "صباح.س.م"، 62 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و "محمود.إ.ت"، 20 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة