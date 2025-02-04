ضُبط متلبسًا ببيع الحشيش.. السجن المؤبد لعاطل في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل غيابيًا بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع وقائع القضية رقم 19531 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة أول عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم وبحوزته مواد مخدرة.

تبين من التحريات اتجار المتهم "أ.م.ع" عاطل، في المواد المخدرة، وألقي القبض عليه عقب تقنين الإجراءات القانونية أثناء مناولة أحد عملائه قطعة بنية اللون أخرجها من كيس بلاستيك بحوزته نظير مبلغ مالي.

ووفقًا لأوراق القضية، تمكنت القوة الأمنية من ضبطه وانتزاع الكيس من يده وتبين أنه يحوي 41 قطعة حشيش، فيما عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.







