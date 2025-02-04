سقط في الملعب.. وفاة يوسف رمضان مدرب نادي النحاس بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

توفى المدرب المساعد لفريق كرة اليد بنادي شركة النحاس بالإسكندرية، يوسف رمضان؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية في ملعب التدريب شرقي المحافظة.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة أنه كان جرى نقل الراحل فورا من أرض الملعب إلى المستشفى ووافته المنية إثر أزمة قلبية، فيما قررت المديرية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات الوفاة تفصيلا.

ونعى الاتحاد المصري لكرة اليد ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ؛ يوسف رمضان محمد؛ المدرب المساعد لفريق كرة اليد بنادي شركة النحاس الذي وافته المنية مساء الإثنين؛ وقدموا العزاء لمجلس إدارة النادي وأسرة الفقيد.