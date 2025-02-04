نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة.. نسبة النجاح 70.13%

البحيرة - أحمد نصرة:

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي بنسبة نجاح 70.13%.

بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 120 ألفًا و263 طالب وطالبة، حضر منهم 119 ألفًا و791 نجح منهم 84004 بنسبة 70.13%.

كما اعتمدت المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 4622 طالب وطالبة حضر منهم 4526 طالب وطالبة ونجح 4459 بنسبة نجاح 98.5 %.

وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغ عدد المتقدمين 37 طالب وطالبة حضر منهم 37 ونجح 37 طالب بنسبة 100%

كما بلغ عدد المتقدمين للإعدادية من المكفوفين 11 طالب وطالبة حضر منهم 10 طلاب ونجح 10 طلاب بنسبة 100 %.

ووجهت عازر بإعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة بدءا من الساعه الرابعة من عصر اليوم ، كما سيتم رفعها إلكترونيا على الرابط الخاص بوزارة مديرية التربية والتعليم حيث سيتم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب.