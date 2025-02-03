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إصابة 13 عاملًا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

10:33 م الإثنين 03 فبراير 2025

إصابة 13 عاملًا في انقلاب سيارة

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 13 عاملًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، عند تقاطع محور 30 يونيو مع طريق 36 الحربي.

وتلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بالحادث، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تُجرى التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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