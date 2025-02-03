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المؤبد لمتهم اختطف طفلًا وتعدى عليه في نجع حمادي

06:17 م الإثنين 03 فبراير 2025

قفص الاتهام

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي سلام ومحمد كحلاوي وأسامة الأمير، بالسجن المؤبد على المتهم أحمد.م.م، لاتهامه باختطاف طفل والتعدي عليه.

تعود أحداث القضية إلى 27 أكتوبر 2021، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة خطف الطفل عبد الكريم .ع.ز، بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، بعد أن أوهمه بإصابة والديه في حادث مروري، ليتمكن من استدراجه، قبل أن يعتدي عليه باستخدام عصا شوم وقالب طوب، ما أسفر عن إصابته، ثم أقدم على هتك عرضه.

أحيلت القضية، المقيدة برقم 23343 لسنة 2021 جنايات نجع حمادي، ورقم 3683 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد.

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