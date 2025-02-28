مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب أتوبيس على طريق السخنة

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس "ميني باص" على طريق السخنة - الزعفرانة، حيث جرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالسويس لتلقي العلاج.

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات يفيد بانقلاب الأتوبيس قبل منطقة ملفات السخنة. وعلى الفور، وجه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق إسعاف السويس، خمس سيارات إسعاف من نقاط الارتكاز القريبة، ما ساهم في سرعة وصول المسعفين إلى موقع الحادث.

وأفادت المعاينة الأولية بأن المصابين يعملون لدى إحدى شركات الأمن والحراسة المسؤولة عن تأمين المنشآت السياحية والصناعية في منطقة السخنة، فيما رجحت التحقيقات أن الحادث وقع نتيجة محاولة قائد الأتوبيس تفادي سيارة أخرى كانت تسير بسرعة زائدة، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على عجلة القيادة وانقلاب المركبة.