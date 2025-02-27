رمضان الخير في جنوب سيناء.. 11500 وجبة يوميًا لإفطار الصائمين

جنوب سيناء - رضا السيد:

تستعد محافظة جنوب سيناء، والجمعيات الأهلية لتجهيز وجبات "إفطار صائم"، والتي تتخطى الـ 11500 وجبة لتوزيعها على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا، وفي موائد الرحمن التي تقام بمدن طور سيناء وشرم الشيخ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جار تجهيز مائدة رحمن كبرى في بداية شارع المنشية التجاري، ومن المقرر أن يجري إعداد 2000 وجبة خاصة بهذه المائدة، بواقع 1500 وجبة داخل المائدة، وتوزيع 500 على الأسر الأكثر احتياجا بالمنازل.

وأوضح رئيس مدينة الطور في تصريح اليوم، أنه يوجد أيضا بالمدينة "مطبخ الخير" الذي يعد نحو 3000 وجبة يوميا، ويجري توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا داخل القرى والوديان التابعة للمدينة، مشيرا إلى أن هذا المطبخ تابع لأحد الجمعيات الأهلية، وبمساهمة المواطنين.

ومن جانبه، قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جرى الدفع بمعدات الحملة لتسوية وتجهيز أماكن إقامة موائد الرحمن بالمدينة، مشيرا إلى أنه يوجد بالمدينة 5 موائد رحمن، إحداهما بحي النور، ومن المقرر أن تقدم 1500 وجبة داخل المائدة، وتوزيع 1000 وجبة على المواطنين في المنازل.

وتابع : كما سيجري إقامة مائدة رحمن بقطاع نبأ لتقديم 1000 وجبة، ومائدة بمنطقة الهضبة لتقديم 1000 وجبة، وأخرى بمنطقة الرويسات لتقديم 1000 وجبة، ومائدة في شمال خليج نعمة لتقديم 1000 وجبة، ليصل إجمالي عدد الوجبات التي تقدم يوميا بمدينة شرم الشيخ 6500 وجبة.