بالصور- انطلاق مهرجان الإسماعيلية لسباق الهجن بمشاركة 3 دول عربية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول من مهرجان الإسماعيلية العشرين لسباق الهجن، وسط حضور كبير من شيوخ ورموز القبائل العربية والقيادات التنفيذية.

ويشارك في المهرجان هذا العام متسابقون من ثلاث دول عربية، وهي السعودية، الإمارات، والأردن، إلى جانب ممثلي القبائل العربية من مختلف محافظات مصر.

وأوضح الشيخ عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن منافسات اليوم الأول تضمنت عدة أشواط من إجمالي 20 شوطًا تقام على مدار يومين، حيث شهدت سباقات المفاريد (1500 متر) ولبانة (3 كيلومترات). وتستكمل السباقات غدًا الخميس بإجمالي 11 شوطًا، تشمل سباقات حجايج، جزعان، فناية، وناب، جميعها لمسافة 4 كيلومترات.

وأشار الشيخ عيد حمدان إلى أنه سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الأشواط، عبر تقديم كؤوس وجوائز مالية، كما تتضمن فعاليات المهرجان عروضًا فنية، وحفلات سمر بدوية، إلى جانب معارض للمنتجات التراثية والمشغولات اليدوية والمأكولات البدوية.

من جانبه، أكد اللواء أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لضمان خروج المهرجان بالشكل الذي يليق باسم مصر عالميًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن الحدث يسهم في تنشيط السياحة وجذب عشاق رياضة الهجن من دول الخليج، كما يوفر فرصًا اقتصادية لأبناء المحافظة، ويعزز التواصل الثقافي بين الشعوب.

يُذكر أن مهرجان الإسماعيلية للهجن انطلق لأول مرة عام 1995، واستمر حتى 2010 قبل أن يتوقف بعد ثورة يناير، ثم عاد عام 2014 واستمر حتى 2020، قبل أن يتوقف مجددًا بسبب جائحة كورونا، ليتم استئنافه هذا العام في دورته العشرين.

ويشهد اليوم الثاني من المهرجان مراسم تتويج الفائزين، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.