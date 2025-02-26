قطع المياه عن قرى البرجاية في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قطع المياه، غداً الخميس، عن مجلس قروي البرجاية التابعة لمركز المنيا لمدة 8 ساعات.

وبحسب بيان الشركة فإن انقطاع المياه سيبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً نظراً لإجراء أعمال صيانة وتعقيم لمحطة مياه زهره المرشحة.

كما أشارت الشركة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجاناً للمناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين والمخابز والمؤسسات الحيوية بالقرية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.