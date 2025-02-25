رفضت إعطاءه ثمن الحشيش فطعنها.. الإعدام لقاتل والدته في الإسكندرية



الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا بإعدام المتهم "ح.ع.ح" شنقًا، بعد إجماع الآراء على إدانته بقتل والدته "ف.ع.ا"، مع مصادرة السلاح المستخدم وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبد الفتاح جبريل، وعضوية المستشارين جلال فتحي عمار وأحمد عز الدين البطراوي، وأمانة سر أحمد عبد الرحمن.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، أفاد بتعرض المجني عليها للطعن داخل منزلها بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

كشفت التحقيقات أن المتهم نشبت بينه وبين والدته مشادة كلامية أثناء تناول الطعام مع أفراد من أسرته، بعدما طلب منها مالًا لشراء المخدرات، لكنها رفضت. فما كان منه إلا أن استل سكينًا من مائدة الطعام ووجّه إليها طعنات قاتلة. وعندما حاول ابن شقيقته التدخل لإنقاذها، أصيب بجروح.

فرّ المتهم من موقع الجريمة، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه والسلاح المستخدم. وبعد استجوابه، قررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالإعدام.