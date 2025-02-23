درجة الحرارة تنخفض لـ 12.. هطول أمطار مفاجئة على أحياء الإسكندرية (صور)

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية لهطول أمطار غزيرة مفاجئة، مساء اليوم الأحد، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية والصيد.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، بين 13 درجة مئوية للعظمى و12 للصغرى، فيما بلغت سرعة الرياح 16 كيلو متر/ الساعة، وبلغت نسبة الرطوبة لـ 58%.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم نشر سيارات ومعدات الشفط ورفع حالة الطوارئ والاستعداد بالشركة، للتعامل مع الأمطار.

وأضاف نافع، أنه يجري تكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة والتي تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، وذلك بمجرد تلقي بيان الأرصاد الجوية.

وفي سياق متصل، انتظمت حركة السفن والملاحة وتداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، رغم الأمطار حيث تم شحن وتفريغ 44 سفينة على الأرصفة.

يأتي هطول الأمطار والطقس البارد بعد أيام من انتهاء موعد نوة الشمس الصغيرة والتي سميت بهذا الاسم لأن الشمس تسطع فيها بقوة حتى خلالها لحظات هطول الأمطار.