ده تهريج.. محافظ القليوبية يحيل المتقاعسين عن تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي للتحقيق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قرر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إحالة المسؤولين المتقاعسين عن تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي إلى التحقيق، مؤكدًا أن تقاعس بعض الجهات عن أداء مهامها يعد إهمالًا جسيمًا يؤثر على حقوق المواطنين.

وانتقد المحافظ أداء بعض الإدارات داخل مجلس ومدينة بنها، مشددًا على ضرورة تحسين إدارة العمل سواء داخل ديوان المجلس أو في الميدان، لضمان تحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد اليوم، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، ومسؤولي المديريات المختلفة.

ووجّه المحافظ رؤساء المدن بسرعة الرد على الملاحظات الصادرة عن المتغيرات المكانية بالمحافظة، مانحًا مهلة حتى الثلاثاء المقبل، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن إرسال الردود المطلوبة في الموعد المحدد.