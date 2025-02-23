بعد دهس سيدتين.. محافظ كفر الشيخ يتخذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار المأساة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، بتركيب عدد من المطبات الصناعية أمام كلية الدراسات الإسلامية بمدينة كفرالشيخ، في تحرك عاجل لحماية الأرواح والحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك إثر حادث مؤلم تعرضت له سيدتان نتيجة تجاوز سيارة للسرعة المقررة، وجرى نقل السيدتين المصابتين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

ووفق البيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أكد المحافظ أنه جرى التكليف بمتابعة حالة السيدتان الصحية، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائد السيارة المخالف، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ وإصطدامه بعدد من السيارات وإصابة فتاتين.

بالفحص تبين حدوث الواقعة بتاريخ 18 الجارى ، وتم ضبط قائد السيارة فى حينه (طالب "لا يحمل ثمة تراخيص" – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لاختلال عجلة القيادة بيده نتيجة السير برعونة، فإصطدم بعدد من السيارات أثناء توقفها على جانب الطريق، واصطدامها بفتاتين "مصابين بكسور وسحجات متفرقة بالجسم"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.