محافظ أسوان يوجه بتوفير كافة السلع الأساسية استعدادًا لرمضان -صور

25 مليون بيضة سنويًا.. "مزارع شوشة" قصة نجاح عمرها 46 عامًا في المنيا -صور

أسوان - إيهاب عمران:

وجّه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، تعليمات مشددة لجميع الجهات المعنية بضرورة توفير كافة السلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين، وضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى التموين والغرفة التجارية

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية رفع درجة التأهب القصوى في جميع مديريات الخدمات، والعمل بروح الفريق الواحد لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

كما كلف المحافظ مديري التموين والصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمراقبة الأسواق، وضمان توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية، وتوفير اللحوم والدواجن والبيض بأسعار مناسبة.

وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، وجه المحافظ بتشغيل المخابز من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً خلال شهر رمضان، وتشكيل فرق لمراقبة الأسواق وضمان تثبيت الأسعار.

كما أكد المحافظ على ضرورة توفير أسطوانات البوتاجاز بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.