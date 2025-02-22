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المحال لـ 2 صباحاً والورش لـ 10 مساءً.. محافظ المنيا يشدد على الالتزام بالمواعيد الرمضانية

09:55 م السبت 22 فبراير 2025

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

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المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تطبيق قرار مد ساعات عمل المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر حتى الساعة الثانية صباحًا، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها، في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأكد المحافظ أن القرار يشمل السماح للمطاعم والمقاهي بخدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، مع التزام الورش داخل الكتل السكنية بالإغلاق في العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.

كما يستثني القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، إلى جانب الأنشطة الليلية مثل محال بيع الخضراوات والفواكه والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة تنفيذ القرار والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف حملات المتابعة الميدانية، والتأكد من التزام المحال بالمواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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