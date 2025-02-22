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العثور على جثة طفل حديث الولادة في مياه بحر يوسف ببني سويف

08:30 م السبت 22 فبراير 2025

جثة طفل ارشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

عثر أهالي قرية كفر منسابة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، على جثة طفل حديث الولادة، في مياه بحر يوسف.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية كفر منسابة التابعة لمركز الفشن، على جثة طفل حديث الولادة، في مياه بحر يوسف في نطاق القرية، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

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قرية كفر منسابة بني سويف جثة طفل بحر يوسف مديرية أمن بني سويف مستشفى الفشن المركزي
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