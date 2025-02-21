حريق محدود بكوبري مشاة المترو بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق بكوبري مشاة المترو فى منطقة المؤسسة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتولت الجهات المعنية التحقيق.

من جانبه أكد مصدر مسئول في محافظة القليوبية، أن الحريق نتج عن نشوب حريق في قمامة داخل الكوبري نتج عنه حريق محدود، جرى السيطرة عليه.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الكوبري والوقوف على حجم الأضرار التي لحقت به.