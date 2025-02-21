إعلان

حريق محدود بكوبري مشاة المترو بشبرا الخيمة

05:11 م الجمعة 21 فبراير 2025

حريق محدود بكوبري مشاة المترو بشبرا الخيمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق بكوبري مشاة المترو فى منطقة المؤسسة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتولت الجهات المعنية التحقيق.

من جانبه أكد مصدر مسئول في محافظة القليوبية، أن الحريق نتج عن نشوب حريق في قمامة داخل الكوبري نتج عنه حريق محدود، جرى السيطرة عليه.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الكوبري والوقوف على حجم الأضرار التي لحقت به.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق بكوبري مشاة المترو شبرا الخيمة قوات الحماية المدنية القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ترامب: خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لن أفرضها وسأكتفي بالتوصية