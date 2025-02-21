بالصور- تحرير 8 محاضر وضبط كمية لحوم ودجاج فاسدة في حملة بالدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملات الرقابية التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم وأماكن بيع وتداول اللحوم والأسماك والدواجن.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تبيع اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، أن حملة قامت بالمرور والتفتيش على مركزي شربين، وميت غمر، حررت 8 محاضر بإجمالي 375 كجم، منها 305 كجم ذبح خارج السلخانة، و70 كجم أسماك ودواجن عينات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

وأضاف أن الحملة جاءت بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية، وبرئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، وعضوية الدكتورة فاطمة أبو المعاطي، والدكتورة هبه فتحي، والدكتورة إيناس الشافعي من أطباء مديرية الطب البيطري.