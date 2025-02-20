بالصور.. فرق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون تواصل عروضها الفلكلورية المبهجة

أسوان - إيهاب عمران:

تتواصل فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، تزامنًا مع الاحتفال بتعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، وتستمر الفعاليات حتى 22 فبراير.

واستمتع جمهور مسرح فوزي فوزي بعروض مميزة، حيث قدّمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، بقيادة محمد صالح، لوحات مستوحاة من التراث البحري للمدينة الباسلة، كما قدّمت فرقة فلسطين، بقيادة سهيل دياب، عرضًا يعكس التراث الفلسطيني الأصيل، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفي حديقة الشيراتون بمدينة أسوان، أبهرت فرقة Raices Tradiciones Panama البنمية الجمهور برقصاتها التقليدية، بينما قدّمت فرقة Vepan التشيكية عروضًا مستوحاة من الفلكلور الأوروبي، إلى جانب فرقة الصين التي قدّمت لوحات فنية تعبر عن التراث الصيني.

أما في قصر ثقافة كركر، فقدّمت فرقة التنورة التراثية، بقيادة محمد مصطفى، عرضًا صوفيًا مميزًا، وتألق أعضاء فرقة Geethanjalee Dance Academy السريلانكية بعروض مستوحاة من الفلكلور السريلانكي، في حين جسّدت فرقة حلايب التراث النوبي والبيجاوي في لوحات فنية راقية.

وفي مكتبة الطفل والشباب بدراو، قدّمت فرقة وردة الجزائر عروضًا فنية تبرز الموروث الجزائري، بينما أبهرت فرقة كفر الشيخ، بقيادة إبراهيم عبد المقصود، الجمهور برقصات تعكس الفلكلور الريفي المصري.

أما قصر ثقافة كوم أمبو، فشهد تألق فرقة Boles الصربية بعروض فلكلورية مميزة، إلى جانب مشاركة فرقة العريش، بقيادة سامح الكاشف، التي قدّمت لوحات فنية تعبر عن التراث البدوي المصري.

وتتواصل العروض حتى 21 فبراير، حيث تُقام حفلتان بمدينة أبو سمبل لجميع الفرق المشاركة، الأولى داخل معبد أبو سمبل، والثانية على مسرح سوق المدينة. وتُختتم الفعاليات صباح 22 فبراير بعروض فنية مبهرة أمام المعبد، تزامنًا مع تعامد الشمس.