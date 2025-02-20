شك في علاقته بزوجته.. الإعدام لعامل قتل صديقه بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور بالإعدام شنقًا لعاملٍ قتل صديقه، لتوهمه وجود علاقة عاطفية بينه وبين زوجته، وذلك في مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنها أجرت تحقيقًا على مدار ثلاث جلسات، تأكد خلالها يقينًا لدى هيئة المحكمة أن المتهم توهم -على غير الحقيقة- وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وصديقه، وذلك عقب استماع الهيئة إلى أقوال المتهم، الذي لم يستطع تقديم أي دليل على صحة مزاعمه.

وخلال الجلسات، واجهت المحكمة الزوجة بما قرره المتهم وما شهدت به ابنتاها، فأنكرته وأثبتت كذب ادعاءاته وافتراءه على من كان يحسن إليهم. ولم تجد المحكمة أي دليل أو قرينة على صحة أقوال المتهم، وثبت لديها أنها مجرد أكاذيب يحاول من خلالها دفع تبعة الجريمة الآثمة التي ارتكبها.

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