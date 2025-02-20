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معلومات عامة وفن تشكيلي.. استمرار تصفيات مهرجان "إبداع مراكز الشباب" بجنوب سيناء

04:18 م الخميس 20 فبراير 2025
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    المهرجان
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جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فعاليات تصفيات مهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الخامس 2025 في مجالات "المعلومات العامة، الفن التشكيلي"، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، وأحمد عبدالعزيز، وكيل المديرية.

وشهدت التصفيات مشاركة واسعة من الشباب الموهوبين، وقدموا عروضًا مميزة تنافسية أمام لجنة التحكيم، والتي أشادت بمستوى المشاركات، مؤكدة على أهمية مثل هذه الفعاليات في اكتشاف المواهب الشبابية ودعمها.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن التصفيات التي جرى على مدار الأيام الماضية بين الشباب الموهوبين في مجال "الشعر، الإنشاد الديني، التعليق الرياضي، الغناء الفردي، المراسل التلفزيوني"، وقدموا عروضًا مميزة أمام لجنة التحكيم.

وأوضح أن مهرجان إبداع مراكز الشباب يُعد أحد أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنويًا، بهدف اكتشاف المواهب الشبابية في مختلف المجالات الفنية والثقافية، ودعمها لتقديم أفضل ما لديها على المستوى المحلي والوطني.

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جنوب سيناء مهرجان إبداع مراكز الشباب الفن التشكيلي أشرف صبحي
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