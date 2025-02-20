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محافظ المنيا: تحديث المخطط الاستراتيجي لملوي ومغاغة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة

03:21 م الخميس 20 فبراير 2025
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  • عرض 7 صورة
    المخطط الاستراتيجي لملوي ومغاغة
  • عرض 7 صورة
    المخطط الاستراتيجي لملوي ومغاغة
  • عرض 7 صورة
    اللواء عماد كدواني
  • عرض 7 صورة
    اللواء عماد كدواني
  • عرض 7 صورة
    اللواء عماد كدواني
  • عرض 7 صورة
    المخطط الاستراتيجي لملوي ومغاغة
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المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن بدء تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي ملوي ومغاغة وفق رؤية عمرانية متكاملة، تهدف إلى تلبية احتياجات السكان، وتعزيز جودة الحياة، من خلال وضع تصور شامل للمرافق والخدمات، وتحديد المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأكد المحافظ أن عملية تحديث الحيز العمرانى لمدينتى ملوي ومغاغة ضمن مشروع “تحديث المخطط الاستراتيجي العام المستهدف 2030”، الذي تنفذه الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لمواكبة التطورات العمرانية والسكانية وتحقيق رؤية مستقبلية متكاملة للمدينة.

وفي السياق، عُقد اجتماع لمناقشة المتغيرات العمرانية التي طرأت على كل من مدينة ملوي و مغاغة، وفق دراسات حضرية وسكانية وبيئية، بالإضافة إلى تقييم احتياجاتها من المرافق والبنية التحتية، بهدف صياغة سياسات المخطط الاستراتيجي، وتحديد الخدمات والمشروعات التنموية المستهدفة حتى عام 2030.

جاء الاجتماع بحضور المهندس مجدي ربيع، مدير مركز إقليم شمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هدى عبد المنعم، نائب مدير المركز، والدكتور سعيد حسانين، استشاري المشروع، إلى جانب مجموعة من مهندسي الهيئة العامة للتخطيط العمراني (إقليم شمال الصعيد)، وبمشاركة ممثلي إدارة التخطيط العمراني ومسئولى الإدارات الهندسية، ورؤساء المدن ورؤساء الأحياء ومديرى الإدارات الخدمية بقطاعات التعليم والمياه والشباب والرياضة.

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عماد كدواني المنيا ملوي مغاغة
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